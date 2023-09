Si riunisce il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

StrettoWeb

E’ prevista per domani giovedi 6 settembre 2023, in prima convocazione alle ore 13.00 ed in seconda alle 14.00, la nuova seduta del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. All’ordine del giorno dell’aula, diretta dal Sindaco facente funzioni Carmelo Versace, alcune variazioni di bilancio per l’adeguamento di capitoli di spesa per la corretta attuazione degli indirizzi programmatici, l’accordo con l’Università degli Studi Mediterranea per lo svolgimento di attività di interesse comune, la presa d’atto della concessione dei locali scolastici posti al piano superiore della scuola Trieste di Polistena per ospitare la popolazione studentesca del plesso via Vescovo Morabito del Liceo “Rechichi”, la nomina del componente del consiglio di amministrazione del Convitto Campanella di Reggio Calabria e l’applicazione della quota di avanzo vincolato 2022 al bilancio 2023-2025 relativa all’annualità 2023.