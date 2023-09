Serie C: Di Carmine show col Catania in un Massimino da Serie A, male il Crotone che perde ancora

StrettoWeb

Il girone C di Serie C scende in campo di nuovo di sera per la 3ª giornata. La scena se la prende una delle favorite, il Catania, che dopo l’immeritata sconfitta alla prima in casa contro il Crotone, e dopo il rinvio del match di Brindisi per via dell’inagibilità dello Iacovone di Taranto, timbra la sua prima vittoria stagionale in un Massimino vestito ancora da Serie A. Lo show è del colpo grosso del mercato, Samuel Di Carmine, autore della doppietta che regala il 2-0 contro il Picerno nel match in cui capitano e trascinatore è Peppe Rizzo, simbolo del Catania che vuole conquistare la Serie B e che anche per questo mai passerà alla nuova Reggina, nonostante qualcuno abbia fatto anche il suo nome.

Dopo il successo a Catania, invece, per il Crotone solo sconfitte. In casa contro la Turris e, questa sera, in casa della Virtus Francavilla. 3-1 il risultato: la squadra di Zauli comincia malissimo, ma è un’altra delle grandi favorite. Gigliotti protagonista nel bene e nel male, col gol del momentaneo pari e il rosso sul 2-1 dei locali. Nelle altre sfide, pari del Benevento a Caserta, a reti bianche così come Avellino-Foggia alla prima di Pazienza. Vincono in casa e di misura Turris e Potenza.

Risultati Serie C

Domenica 17 settembre

ore 20:45

Avellino-Foggia 0-0

Casertana-Benevento 0-0

Catania-Picerno 2-0

Potenza-Monopoli 2-1

Turris-Sorrento 3-2

Virtus Francavilla-Crotone 3-1

Classifica Serie C

Turris 9 Juve Stabia 6 Latina 6 Potenza 6 Taranto 4 Benevento 4 Picerno 4 Foggia 4 Catania 3 Virtus Francavilla 3 Giugliano 3 Crotone 3 Audace Cerignola 2 Acr Messina 1 Casertana 1 Monopoli 1 Sorrento 1 Monterosi Tuscia 1 Avellino 1 Brindisi 0