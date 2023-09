Serie C, tonfo casalingo del Crotone: la Turris passa allo Scida

StrettoWeb

Prima in casa amara per il Crotone, tra le favorite alla vittoria del campionato di Serie C. Dopo la vittoria all’esordio al Catania, i pitagorici cadono in casa per mano della sorprendente Turris, la quale vince 2-3.

La gara è già compromessa alla mezz’ora, con il doppio vantaggio ospite firmato Cum e Maniero. Ci pensa Tumminello ad accorciare le distanze ad inizio ripresa (47′), ma Maniero riporta tutto come prima un minuto dopo. Il primo gol rossoblù del neo arrivato Vuthaj non basta, così come l’arrembaggio finale. Allo Scida finisce 2-3.