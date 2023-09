Serie B, zampata Mancuso nel finale: il Palermo sbanca Ascoli al 92′

StrettoWeb

Oltre al Cosenza, che riacciuffa al 98′ il Sudtirol al Marulla, inchiodandolo sul 2-2, il recupero è propizio anche per il Palermo, che riesce a sbancare Ascoli con un gol al 92′ di Mancuso, proseguendo nella mini-striscia positiva di vittorie.

La gara, valida per la 5ª giornata, si sblocca solo nel finale, ma dimostra la grande forza dell’organico di Corini, il quale sfrutta un subentrato per vincere. Mancuso, infatti, entra al posto di Di Francesco all’ora di gioco e riesce poi a indirizzare la gara con una zampata in mischia. Con questo risultato il Palermo scatta al secondo posto solitario in classifica, in attesa di Catanzaro-Parma di domani.

Ascoli-Palermo 0-1, il tabellino

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Gnahoré (48’ st Millico), Di Tacchio (27’ st Masini), Milanese (27’ st Falzerano); Rodriguez (10’ st Nestorovski), Manzari (10’ st Caligara); Mendes. A disp. Barosi, Bolletta, Haveri, Kraja, D’Uffizi, Botteghin, Falasco. All. Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (19’ st Lund); Henderson (19’ st Gomes), Stulac, Segre (37’ st Coulibaly); Di Francesco (19’ st Mancuso), Brunori (37’ st Soleri), Di Mariano. A disp. Desplanches, Nespola, Jensen, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Valente. All. Corini

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila

RETI: 47’ st Mancuso (P)

NOTE: ammoniti Aurelio (P), Viali (A), Coulibaly (P). Spettatori 6.806 (3.324 abbonati) per un incasso di 64.658,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.

Risultati Serie B

Venezia-Spezia 1-0

Ascoli-Palermo 0-1

Cosenza-Sudtirol 2-2

Feralpisalò-Modena 1-1

Lecco-Brescia 0-2

Pisa-Bari 1-1

Classifica Serie B

Venezia 11 Palermo 10 Catanzaro 10 Parma 10 Modena 10 Sudtirol 8 Bari 7 Brescia 6 Cosenza 5 Cremonese 5 Cittadella 5 Pisa 4 Como 4 Ascoli 3 Sampdoria 2 (-2) Reggiana 2 Ternana 1 Spezia 1 Feralpisalò 1 Lecco 0