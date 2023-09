Seminario unico in Calabria? E’ polemica: “sdegno per le parole di Mons. Spinocchio, dice menzogne”

StrettoWeb

Nuova polemica in Calabria in questi giorni relativamente alla situazione del possibile accorpamento dei seminari della Regione in uno unico a Catanzaro. La notizia ha suscitato reazioni e tra queste ci sono quelle di una cittadina reggina, Donatella Morabito, che ha voluto commentare con sdegno e disapprovazione le parole di Mons. Spinocchio, Rettore del Seminario di Catanzaro, a LaC.

“Ho letto con grande amarezza e dispiacere – scrive la donna in un pensiero aperto inviato a StrettoWeb – le dichiarazioni del Rettore del Seminario di Catanzaro, Mons. Spinocchio, rilasciate ad un sito di Catanzaro. Confesso pubblicamente tutto il mio sdegno, da credente e da ex catechista, per oltre 30 anni impegnata nella parrocchia di Santa Lucia sulle orme di un grande sacerdote, don Mimmo Geraci. Come è possibile che un Rettore di un Seminario parli dei Seminaristi come se fossero “pacchi da spostare”, dicendo pubblicamente che il suo Seminario ha 120 posti e quindi tutti i Seminaristi possono andare a Catanzaro?”.

“Tutti abbiamo capito bene, anche i più stupidi, che il problema è proprio questo: il Seminario di Catanzaro ha troppi posti vuoti e quindi devono essere riempiti dai seminaristi di Reggio e Cosenza. Ma, cosa molto grave, il rettore Spinocchio arriva a dire che a Reggio e Cosenza ci sono meno di dieci seminaristi. Una dichiarazione assolutamente non vera, chi frequenta la Diocesi sa bene che il numero è ben più alto, più del doppio di quanto dice il rettore Spinocchio”, continua.

“Sono sdegnata da queste dichiarazioni e sono sdegnata dal silenzio del Vescovo Morrone, che anzichè pensare ai cittadini che non pagano le tasse, dovrebbe pensare ai vertici della Chiesa Calabrese che stanno dando scandalo: come è possibile che una persona che dice menzogne possa fare il Rettore del Seminario della Calabria? Come può questa persona formare i futuri preti se li considera un pacco da spostare per riempire il suo Seminario? Qualcuno risponda, chiedo pubblica presa di posizione dell’arcivescovo Morrone, presidente dei Vescovi Calabresi. Le affermazioni del Rettore di Catanzaro sono inaccettabili”, conclude.