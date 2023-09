Scuolabus a Cosenza, Spadafora (Fdi): “non sappiamo ancora se ci sarà o meno”

StrettoWeb

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, ha sollevato delle criticità rilevanti con la ripresa dell’anno scolastico nella città di Cosenza evidenziando la mancanza di un atto di indirizzo o una delibera di Giunta che stabilisca come il servizio dello scuolabus verrà affidato o addirittura se sarà erogato. “Sono profondamente preoccupato per la situazione attuale riguardante il servizio dello scuolabus nella città di Cosenza. Nonostante le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi durante le commissioni consiliari, l’amministrazione comunale anche questa volta, così come lo scorso anno, si è fatta trovare impreparata al suono della campanella per l’inizio dell’anno scolastico”.

“Ancora oggi, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione chiara sulla disponibilità del servizio per le famiglie. Questa mancanza di trasparenza è inaccettabile. Non abbiamo nemmeno un atto di indirizzo o una delibera di Giunta che stabilisca come il servizio dello scuolabus verrà gestito. È assurdo che, nonostante l’inizio delle lezioni, non sia stato ancora preso alcun provvedimento in merito. Lo scorso anno, a causa della mancanza di fondi, il servizio dello scuolabus è stato appaltato in modo frammentato tramite affidamento diretto”.

“Questa situazione avrebbe dovuto essere risolta e organizzata per tempo. La mancanza di un servizio adeguato di trasporto scolastico rappresenta un ostacolo significativo per l’attività educativa degli alunni e crea disagi per le famiglie. Mi rivolgo al sindaco affinché risolva immediatamente questa situazione e garantisca un servizio adeguato di trasporto scolastico. In caso di mancata risposta celere, sarò costretto a portare la questione all’attenzione dell’intero consesso civico”, conclude.