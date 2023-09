Scuola, a Catanzaro scattano le derattizzazioni

StrettoWeb

Derattizzazioni previste per venerdì 15 e lunedì 18. L’ingresso a scuola è ormai imminente e il Comune di Catanzaro punta a garantire una ripartenza all’insegna della pulizia e dell’igiene a studenti e docenti dei plessi di pertinenza comunale. Questo l’obiettivo che ha spinto l’assessore all’Ambiente a calendarizzare due appuntamenti volti appunto a sradicare ratti e topi. Precisa la volontà di Giorgio Arcuri che non a caso ha inteso rilanciare le derattizzazioni dalle scuole, ma che già parla di altre iniziative fotocopia nel resto della città. Anzi, appare già tutto deciso al punto che è lo stesso assessore a garantire: «Presto comunicheremo le altre date e rispettive zone». Dopo le ripetute attività di pulizia delle strade e rimozione di rifiuti abbandonati in improvvisate discariche a cielo aperto che si sono registrate ad Aranceto, insomma, il Comune non molla la presa e dà nuovo slancio a una tutela ambientale che inevitabilmente si intreccia con la salute pubblica.