Scoppia una bombola di gas a Rende, ferito un ragazzo

Grande spavento questa sera in Via Verdi, a Rende. Una bombola di gas è scoppiata all’interno di una mansarda posta in un edificio vicino alla sede municipale. Presente nell’appartamento un ragazzo il quale, al momento dello scoppio, ha cominciato ad urlare chiedendo aiuto. Il giovane è stato aiutato in un primo momento dalla persone presenti nel circondario: pare che il 19enne, forse studente universitario, si sia precipitato giù dalle scale avvolto dalle fiamme fino a raggiungere il parcheggio dove il fuoco si è estinto.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Al momento non si hanno notizie sulla gravità delle sue condizioni. Intanto sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco i quali, muniti di autoscuola, hanno estinto l’incendio. Presenti anche gli agenti della polizia locale per mantenere l’ordine pubblico.