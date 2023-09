Scontro auto-moto in provincia di Cosenza: grave un 18enne

StrettoWeb

Non si arresta la scia di sangue che macchia le strade calabresi: il violento impatto è avvenuto nella notte nella cittadina di Paola, in provincia di Cosenza, al bivio per il Tribunale in via San Rocco. Uno scooter si è scontrato con un’auto per cause in corso di accertamento: ferito un ragazzo di 18 anni, originario di Fuscaldo, che era alla guida del mezzo a due ruote.

Immediato l’intervento dei soccorsi i quali, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato il ferito in ospedale e eseguito una Tac. Il ragazzo è tuttora ricoverato e la prognosi è riservata. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Paola che ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruirne la dinamica.