Scontro auto-moto, oggi i funerali dell’ortopedico bisignanese Antonio Vilardi

La tragica e improvvisa scomparsa di Antonio Vilardi, stimato ortopedico dell’Ausl di Imola, ha gettato la sua comunità d’origine nello sconforto. Bisignano piange un brillante professionista di appena 41 anni, ben voluto dall’intero paese come la sua famiglia: Antonio infatti, aveva portato avanti la “vocazione” dei suoi genitori, anch’essi medici conosciuti in tutto il territorio cosentino. Oggi il paese si prepara per dare l’ultimo saluto al dottore: il sindaco Fucile ha proclamato il lutto cittadino per commemorare la giovane vita spezzata. Stamattina è stata allestita la camera ardente nella Sala Consiliare, mentre i funerali avranno luogo nella chiesa di Sant’Umile di Bisignano alle ore 16:30.

Mentre Bisignano e la Calabria piangono proseguono le indagini che hanno portato allo scontro mortale. Il 24enne alla guida dell’auto infatti, aveva un tasso alcolemico di 1,21, oltre il doppio del limite consentito. Per l’indagato per omicidio stradale erano stati chiesti gli arresti domiciliari ma, a seguito di udienza in videoconferenza, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di rispingere la richiesta. Il ragazzo verrà quindi rilasciato entro stasera.

Il dolore dei colleghi di Imola

“Un post che non avremmo mai voluto fare. La drammatica notizia della scomparsa del dr. Antonio Vilardi in un incidente stradale avvenuto ad Imola, ha sconvolto tutta la nostra comunità professionale. Il dr. Vilardi, 41 anni, lavorava all’Ospedale di Imola da 9 anni, medico ortopedico “superspecializzato” in patologie ortopediche dell’arto superiore, molto stimato professionalmente ed estremamente benvoluto dai colleghi e dai pazienti per il suo carattere cordiale ed affabile e per la sua profonda umanità. Tutta l’Azienda USL di Imola si stringe intorno alla famiglia del collega. Ciao Antonio”.

Il cordoglio del Rizzoli di Bologna

Il Rizzoli è vicino ai colleghi dell’Azienda USL di Imola e alla famiglia del dottor Vilardi, tragicamente scomparso. “Era mio amico, da anni lavoravamo insieme sulla nostra specialità – così lo ricorda il direttore della Chirurgia della spalla e del gomito, Enrico Guerra. – Siamo sgomenti ed esprimiamo il cordoglio della comunità del Rizzoli per la perdita di Antonio, medico preparato e altruista, persona di cuore generoso.”.

“Vogliamo ricordarti com’eri”: la nota del Gruppo Consiliare – Riparti Bisignano

“Brillante, estroverso, intelligente, gentile, sorridente, disponibile, ottimista, curioso, coinvolgente, attento, presente, ma soprattutto un padre, un figlio, un fratello, un amico amorevole di tutti noi ci lascia tragicamente. Bisignano piange uno dei suoi figli migliori. È stato un privilegio conoscerti e averti accanto. Tutto il gruppo di Riparti Bisignano si unisce e si stringe in cordoglio alla famiglia Vilardi e Vadino. Addio Antonio! “Vogliamo ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi”. Che la terra ti sia lieve”.