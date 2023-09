Scienza e tecnologia al servizio delle strade: anche Anas all’Unical per la “Notte della Ricerca”

StrettoWeb

Presente anche Anas alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori “SuperScienceMe – ReSearch is your Re-Source”, ieri 29 settembre presso l’Università della Calabria, nel campus situato ad Arcavacata di Rende. Un evento dedicato interamente alla scienza, con centinaia di nuove attività nei laboratori e dimostrazioni scientifiche, intrattenimenti educativi per tutte le età, mostre di tecnologia e visite nei musei sulle orme delle 5 missioni europee.

Adattamento al cambiamento climatico; lotta al cancro; ripristino degli oceani e delle acque; promozione di città climaticamente neutre e intelligenti; miglioramento della salute dei suoli. Anas ha partecipato, con uno stand dedicato, per parlare di Smart Road, sicurezza stradale e il monitoraggio delle infrastrutture con metodi innovativi. Scienza e Tecnologia al servizio delle nostre strade.