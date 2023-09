Una scampagnata finita male: 5 amici ricoverati a Cosenza per intossicazione da funghi

StrettoWeb

Doveva essere una giornata di allegria e spensieratezza, ma si è conclusa nel peggiore dei modi: cinque amici sono stati ricoverati all’Annunziata di Cosenza per intossicazione da funghi. Il gruppo si è ritrovati ieri per un pranzo a base di funghi selvatici raccolti nella vicina Saracena. Subito dopo il pasto però, hanno cominciato ad avvertire crampi allo stomaco, malessere e sintomi gastroenterici. Giunti quindi al Pronto Soccorso bruzio, è arrivata la diagnosi: intossicazione alimentare.

I cinque, seppure con fortissimi dolori addominali, non sarebbero comunque in pericolo di vita. Una scampagnata che poteva finire in tragedia: per tale ragione, nei giorni scorsi, l’Asp di Cosenza ha diramato un decalogo sulle regole da seguire per la raccolta funghi e i centri d’emergenza da contattare in caso di problemi o intossicazioni.