Save the date: “Opera Futura Live” di Levante arriva in Calabria

Arriverà anche in Calabria il nuovo tour di Levante. “Opera futura live”, dopo il successo del debutto all’Arena di Verona si appresta a tornare nei maggiori teatri di tutta Italia in primavera e lo farà anche dalle nostre parti con una data, in esclusiva regionale, al Teatro Garden di Rende il 4 aprile 2024, prodotta per la regione Calabria dalla Ticket Service Calabria srls e organizzata in collaborazione con Dedo Eventi di Alfredo De Luca.

Il tour Opera futura live ha avuto, come si diceva, la sua data “zero” a Verona, nel tempio della musica dal vivo, l’Arena, anche per celebrare i dieci anni di carriera di Levante, iniziati nel 1993 con il celebre brano “Alfonso”. E non poteva esserci luogo migliore dove festeggiare un simile traguardo per Levante, in cui presentare dal vivo il suo ultimo album, “Opera futura”.

In oltre due ore di concerto la cantautrice, autrice e scrittrice siciliana ha ripercorso con il pubblico questi primi 10 anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale d’istruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caso delle stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” 2019 e “Opera futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

35 brani in scaletta scelti con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini; 4 atti per ripercorrere attraverso le 4 stagioni la storia di Levante, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca. È il momento ora di aprirsi al futuro e a quello che attenderà questa straordinaria artista nel 2024, un nuovo viaggio in direzione del suo pubblico con cui negli anni ha costruito un idillio difficile da spezzare.

I biglietti per la data calabrese del tour di Levante saranno disponibili online sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria a partire dalle ore 16.00 di venerdì 29 settembre e nei punti vendita tradizionali a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 4 ottobre.