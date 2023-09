I sapori della Calabria da Altomonte a Ferrara passando per la Puglia di Lino Banfi

StrettoWeb

Dalla quattordicesima edizione di Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo tenutosi nelle scorse settimane a Bra in provincia di Cuneo al progetto internazionale Le Rotte del Pane, presentato nei giorni scorsi a Ferrara nell’ambito del RemTech Expo; passando da La Tropea Experience, il Festival della Cipolla Rossa conclusosi dopo tre giorni nella serata di ieri (domenica 24) e che ha radunato nel Principato guidato da Giovanni Macrì alcuni dei migliori chef del panorama gastronomico nazionale ed europeo.

Dal cuore della Valle dell’Esaro in lungo ed in largo per il Belpaese per promuovere piatti, ricette e storia della Calabria Straordinaria a tavola, quella identitaria e distintiva, quella che emoziona. Continua la missione della Famiglia Barbieri. Per l’inarrestabile esperienza imprenditoriale e familiare Barbieri il mese di settembre ormai agli sgoccioli si chiuderà giocando in casa, ad Altomonte, con la Gran Festa del pane in programma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre.

Facilitatore di scambi culturali, inclusione, condivisione delle conoscenze tradizionali, sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente e della salute, di cui l’Italia si fa portavoce nel Mondo, il pane è l’ingrediente che ha visto l’Agrichef Enzo Barbieri protagonista dell’evento ferrarese Le Rotte del Pane – ambasciatrice nel mondo per le conoscenze tradizionali italiane.

Il pane è anche uno degli ingredienti utilizzati per i diversi piatti proposti nei cooking show e nel villaggio gastronomico de La Tropea Experience dove ha presentato il coppo identitario con gli immancabili peperoni cruschi e gli anelli di cipolla; i paccheri con porcini, fiori di zucca, cipolla rossa arrotolata e salsiccia fresca; le polpette del cantiniere con crema di cipolla; il panino Tropeano, con cipolla dorata fritta con capocollo di maiale nero e caciocavallo silano e la frittata di cipolla con zuppa di pane ammuddato.

A Bra, in occasione dell’evento promosso dal sodalizio della Chiocciola Rossa Enzo e Patrizia hanno raccolto apprezzamenti e complimenti anche dal Patron di Slow Food Carlo Petrini che ha voluto degustare i prodotti della Bottega, letteralmente andati a ruba. Hanno conquistato anche il palato dell’attore americano Daniel Joseph McVicar, noto per aver interpretato il personaggio di Clarke Garrison nella celeberrima soap Beautiful.

Nelle scorse settimane l’oasi di pace e relax affacciata sulla Città d’Arte di Altomonte ha accolto l’attore Lino Banfi, in Calabria per ritirare il Premio alla carriera nell’ambito del Castrovillari Film Festival. Il nonno d’Italia – così come viene spesso chiamato per la sua interpretazione di Nonno Libero nella fiction un Medico in Famiglia – ha talmente apprezzato l’ospitalità e la cucina tanto da complimentarsi e ringraziare pubblicamente la Famiglia sul palco dell’evento.