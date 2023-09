Sanremo è Sanremo Story, evento musicale presso la scalinata della Fondazione La Provvidenza di Reggio Calabria

StrettoWeb

Venerdì 22 settembre 2023 dalle ore 19.00, si svolgerà un concerto musicale, organizzato in partenariato tra la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS (capofila), l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione Culturale Proskenion e l’Associazione “San Domenico”, nell’ambito del progetto “Coltiviamo i quartieri” rientrante nel più ampio bando “Reggio Resiliente”, finanziato con i fondi PON-METRO 2014/2020. L’iniziativa musicale ha lo scopo di creare momenti di aggregazione ed animazione presso il quartiere di Trabocchetto, ma anche iniziative culturali che possano essere condivise e partecipate dagli abitanti del quartiere e da tutti i cittadini.

L’evento si svolgerà presso il cortile della Fondazione La Provvidenza ONLUS dove è stato allestito un palco scenico che servirà anche per le ulteriori iniziative culturali che verranno svolte fino al 30 settembre.

Lo spettacolo dal titolo “Sanremo è Sanremo story” vedrà il coinvolgimento della “Metropolis Live Cover Band”, un gruppo musicale composto da artisti reggini che si contraddistinguono per bravura, professionalità e passione per la musica, oltre che da una vasta conoscenza del panorama musicale italiano. Verranno ripercorse infatti, attraverso una carrellata di famosi brani, le tappe del festival di Sanremo, dalle prime edizioni fino ai giorni nostri; perciò un evento che raccoglie i gusti musicali di adulti e ragazzi. Al termine del concerto sarà offerto ai presenti, dagli enti partner, un buffet, per concludere la serata con “gusto”. Tutte le famiglie del quartiere, le comunità religiose circostanti, le associazioni, i commercianti e tutta la città con i bambini e ragazzi, , sono invitati a partecipare gratuitamente a questo gioioso appuntamento.