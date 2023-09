Sanità: Sereni (Pd), ‘costruire piattaforma comune opposizioni’

StrettoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un dialogo informale sulla sanità con tutte le forze d?opposizione, che ora va strutturato diversamente senza fughe in avanti?. Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio dem, la responsabile salute del Pd Marina Sereni, che ha aggiunto: ?Ora dobbiamo cercare di costruire una piattaforma comune partendo dai contenuti?.

?Penso che su alcune questioni – ha proseguito Sereni – ve ne sia la possibilità, come l?aumento del fondo sanitario nazionale, affinché sia non una tantum ma un incremento progressivo, per il Pd 4 miliardi l?anno per i prossimi cinque, così da andare oltre il 7% del Pil. Su questo siamo pronti a discutere, come su un?altra questione, quella che riguarda il personale. Dobbiamo ? ha spiegato l?esponente dem – sbloccare le assunzioni e chiudere la stagione dei gettonisti, delle cooperative e dei mille modi per assumere senza che siano effettivamente dipendenti del Sistema sanitario nazionale. Sulle liste d?attesa poi vi sono varie proposte per ridurle”.

“Infine, la medicina di prossimità: non possiamo rassegnarci all?idea che territori come il Mezzogiorno, che hanno meno strutture, non abbiano le risorse per costruire case e ospedali di comunità che sono quell?anello fondamentale per evitare che tutto vada a finire all?ospedale, in particolare a pesare sul pronto soccorso. Sono queste ? ha concluso Sereni – le priorità su cui potremmo lavorare insieme?.