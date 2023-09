Sanità: Pd, ‘rinvio esami specializzandi, governo si dimostra inadeguato’

StrettoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – ?Il ministero della Salute costretto a rinviare il concorso per i medici specializzandi dopo una gestione che ha rivelato incapacità e inadeguatezza nella gestione della sanità pubblica. Avevamo denunciato con una interrogazione del nostro Gruppo alla Camera come il Ministero non riuscisse a garantire il giusto tempismo nell?organizzazione degli esami di specializzazione, chiedendo, appunto, una deroga. Oggi vediamo che il governo corre ai ripari spostando le prove. Non possiamo che essere soddisfatti perché grazie alla nostra iniziativa si è evitato un grosso pasticcio, ma non possiamo non denunciare ancora una volta l?impreparazione del governo in un settore delicato come quello della sanità pubblica?. Lo dichiarano le deputate dem Ylenia Malavasi e Valentina Ghio