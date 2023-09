Sanità Calabria, Di Natale sull’Ospedale di Paola: “i politici hanno paura del confronto”

StrettoWeb

“Il 6 Agosto, il 19 Agosto ed infine il 10 Settembre ho invitato ad un confronto pubblico, coloro i quali hanno pubblicamente sostenuto che avrei detto delle falsità sui seguenti argomenti: che la Terapia Intensiva di Paola è attiva; che il piano di riordino della rete ospedaliera, grazie alla nostra battaglia, è inefficace; che non esiste nessun progetto e/o atto che prevede il Nuovo Ospedale del Tirreno. Poiché i miei appelli al confronto sono caduti nel vuoto di solito alle parole faccio seguire i fatti”.

Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria e leader delle battaglie sulla sanità che riguardano l’intera provincia di Cosenza, in una nota stampa afferma di non aver ricevuto alcun riscontro circa il suo invito ad un confronto pubblico, proprio sul tema sanità, risalente al 6 agosto.

“Da allora infatti – dichiara Di Natale – nessuna richiesta ha fatto seguito. Avevo dichiarato che, in assenza di indicazioni, avrei stabilito io stesso ora, giorno e luogo. Pertanto -annuncia – domani pubblicherò la data del confronto con la speranza che qualcuno abbia il coraggio di presentarsi”. Difatti nel confronto che propose, Di Natale, diede campo libero circa il luogo, il giorno, l’orario ed anche il moderatore, ma a tutto ciò nessuno ha avuto il coraggio di rispondere.

“Capisco che per parlare di sanità ci vuole coraggio e non tutti lo abbiamo, però, soprattutto quando si rivestono dei ruoli istituzionali, bisogna avere la schiena dritta e, con documenti alla mano, come siamo abituati a fare, affrontare, discutere e risolvere i problemi seri del nostro territorio nel rispetto della tutela dei diritti dei cittadini. Auspico – conclude – di trovare qualcuno seduto di fronte.”