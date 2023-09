San Lorenzo, Minnella (MSI): “le ragioni delle nostre dimissioni”

StrettoWeb

“Governare San Lorenzo è facile? No. Pensavamo lo fosse? No. Ma molti problemi potevano essere risolti? Certamente si. Abbiamo fatto di tutto per risolverli? Certamente si. Nessun abitante di San Lorenzo ci ha chiesto di costruire autostrade o opere faraoniche: cercavano la normalità. Volevano l’acqua, la raccolta dei rifiuti, la mensa per i bambini a scuola, il pulmino. Cose veramente banali, essenziali. Alcune facili, alcune più difficili. Un anno e 3 mesi a combattere per avere la benzina da mettere nel pulmino, per sistemare una scuola, per fare raccogliere la spazzatura alla ditta incaricata, per installare quattro telecamere. E per fare questo abbiamo lavorato: chi giorno e notte, chi più, chi meno ma si è sempre lavorato”, è quanto afferma Giuseppe Minnella del Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore.

“Sulla spazzatura partiamo subito forte. Già dopo due mesi di legislatura tutto il consiglio viene messo di fronte a una mozione in cui si chiede l’introduzione della raccolta differenziata. La votiamo il 19 ottobre 2022. La delibera di quel consiglio viene pubblicata dal segretario il 18 agosto 2023: 10 mesi dopo. C’è da commentare qualcosa se non che è una vergogna? La ditta non effettua il servizio o lo fa 1 giorno si e 10 no perché non viene pagata, perché il tecnico non fa le determine di pagamento. Il 30 novembre 2022 scade l’affidamento e rimaniamo senza ditta. Dal 30 novembre non c’è più la raccolta fino ad una fatta straordinaria a gennaio. Eppure siamo sempre lì a riunirci, a chiedere di affidare il servizio ma nulla di nulla. Adesso lo facciamo, il tecnico fa la gara domani, il segretario dice tra tre giorni e bla bla bla. Sempre ad essere presi in giro da gente che viene PAGATA dai contribuenti di San Lorenzo. Si chiama quindi una nuova ditta la Muraca srl che effettua una pulizia straordinaria del paese e si decide di togliere i cassonetti dalle vie principali eliminando così la spazzatura sulla provinciale a Chorio e sulla strada per il lungomare a Marina di San Lorenzo. Siamo sulla buona strada? Macchè”, rimarca Minnella.

“L’obiettivo era entro 15 giorni introdurre la raccolta del porta a porta indifferenziato a Chorio e Marina in modo da eliminare definitivamente i bidoni: nulla di tutto ciò ed ecco i problemi di oggi con la via Cilea a Marina e la zona del campo sportivo e parco per bambini a Chorio. Fare una figuraccia per quello che invece era un piano ben pensato! Il servizio viene affidato addirittura ad aprile inoltrato, nuove pulizie straordinarie e la ditta Muraca, da nuovo capitolato, si deve adoperare anche per lo spazzamento a mano con due operatori: MAI VISTI. Scritto a prefettura, forze dell’ordine, al tecnico: a tutti. NIENTE!

Eppure questi sono soldi che il comune di San Lorenzo paga.

Anzi… paga quando vogliono i dirigenti. Eh si perché Muraca non viene pagato da quando è titolare del servizio ed in piena estate il servizio si blocca per 20 giorni: siamo costretti così a scrivere di nuovo alle forze dell’ordine e per magia in una notte il tecnico comunale fa spuntare fuori determine, pagamenti, proroga del servizio e finalmente la raccolta riparte. Quanto non aveva fatto in tre mesi lo fa in una notte: miracolo? O serve invece il pugno duro? E la scuole? Inutile rimarcare gli interventi dovuti nei nostri plessi scolastici. Ad esempio a Marina ci sono i soldi della Città Metropolitana affidati già da tempo e anche i lavori sono appaltati. Si aspetta, si dice la fine della scuola a giugno, ma nessun lavoro è mai partito. E ieri i bambini hanno iniziato l’anno scolastico senza che nulla sia stato fatto. Eppure si era detto che in estate sarebbero partiti ed ultimati i lavori: niente! Ed il pulmino? Senza revisione, senza freni, copertoni consumati ed iniziato l’anno ecco che non parte il servizio. Sempre ad aspettare l’ultimo momento, sempre ad arrivare a tempo scaduto: per non parlare delle collette fatte da sindaco, vicesindaco e consiglieri per i soldi del carburante! E la mensa scolastica? Eppure ero io presente diverse volte quando il consigliere Spizzica ne chiedeva insistentemente l’attivazione fosse stato anche per l’ultimo mese di scuola. Ed invece è partito anche il nuovo, soldi previsti in bilancio, ma nulla. Tutto ciò perché qualcuno non fa il suo lavoro! No è inaccettabile, indecoroso, vergognoso”, evidenza Minnella.

“E vogliamo parlare delle strade? San Lorenzo viene destinata dal governo di un cospicuo finanziamento, oltre 2 milioni di euro, per rifare il tratto della strada provinciale. Accade che la città metropolitana prende per sé questo finanziamento, avendo noi un ufficio tecnico scandaloso, e rifanno tutta la sp3 fino alla fine di Bagaladi senza però buttare un metro di asfalto sul territorio comunale di San Lorenzo. Il nostro comune? Muto. L’asfalto nuovo arriva all’inizio di Chorio e riprende dal ponte di Bagaladi in su. Con quei soldi Bagaladi si rifà tutto l’asfalto dentro il paese. Soldi che sarebbero potuti servire per rifare tratti di competenza di San Lorenzo tra Chorio e San Fantino dove l’asfalto è scandaloso o impiegati in parte per la provinciale di San Pantaleone. nulla“, sottolinea Minnella.

“Sul bilancio mai fatta luce. Oggetto oscuro. Si dice che il comune va male ma sul bilancio mai nessuna relazione, mai nessun punto della situazione. Ad oggi non è stato approvato nemmeno il bilancio di previsione del 2023: un totale scandalo! Il bilancio di previsione è uno strumento fondamentale per gestire il comune perché si mettono in conto gli incassi e le spese che verranno fatti l’anno successivo. Ma se fai il bilancio di previsione del 2023 a settembre 2023 si capisce bene che è diventata una barzelletta e non un bilancio. Numero buttati a caso, inseriti finanziamenti persi o mai ottenuti. Un bilancio per il quale abbiamo dovuto pagare un ufficio esterno per la sua predisposizione perché chi di competenza, chi già paghiamo per questo lavoro, non sa redigerlo?”, prosegue Minnella.

“Inutile pure scrivere due righe in più per una vergogna incredibile.

la macchina del vigile. Questa rasenta poi la barzelletta delle barzellette: in uno dei primi consigli l’anno scorso tra agosto e settembre viene annunciato dal tecnico (non dai fantasmi) in consiglio l’acquisto di una autovettura per il vigile ad uso del comune e dei servizi quotidiani da svolgere. L’avete vista? Ad oggi rimane oggetto misterioso anche se nei bilanci 2022 e 2023 viene inserita una spesa di “previsione” per la riparazione di € 2.500,00 euro l’anno. Spese per la riparazione di una macchina inesistente“, aggiunge Minnella.

“La pulizia spiaggia? Ad ottobre naturalmente! Vogliamo parlare della vergognosa estate 2023 con l’acquitrino presente su tutta la spiaggia di Marina che fronteggia il lungomare: ci hanno riso in faccia tutti! Però niente paura, il nostro tecnico pubblica il 13 settembre l’affidamento della pulizia della spiaggia. Continuiamo a fare ridere i polli! Abbiamo ricevuto tardi i soldi? Bene si faccia il prossimo anno e non a ottobre! finanziamenti? Tutto perso. Strada per il cimitero a Marina, dissesto idrogeologico, isola ecologica, mangiaplastica, videosorveglianza (che hanno preso tutti i comuni!) Tra quelli non spesi e quelli persi è stato un autentico disastro: uno dei pochi comuni in Italia a non aver beneficiato per niente del PNRR se non per la palestra a Marina. Tutto fermo? Uffici sbarrati. Un permesso? Mesi e mesi. Edilizia ferma, attività danneggiate. Fornire un servizio ai cittadini è diventato pura utopia: nessuna tutela delle piccole realtà locali che ancora resistono stoicamente sul nostro territorio e che non vanno via per l’amore che hanno nei confronti di San Lorenzo.

Il comune era diventato un deserto: pressochè chiusa la sede a San Lorenzo dove ormai i dirigenti non mettevano più piede mentre i cittadini venivano spediti avanti e indietro come trottole “Oggi sono a Marina, oggi sono a San Lorenzo” e poi magari non trovavi nessuno.

inesistenza totale di programmazione, servizi, scadenze, priorità. Ecco. Tutto ciò, anche quanto per ultimo scritto, è segno di mancanza di programmazione, mancanza di idee, di rispetto di scadenze, di priorità. Non mi dilungo altrimenti avrei dovuto scrivere per ore ed ore. Nell’articolo di ieri ho individuato le responsabilità di quanto accaduto, del malessere in atto nelle figure dirigenziali di segretario (personaggio assente, i consigli si riuniscono agli orari e nei modi a lui consoni, le delibere sono un miraggio e fatte coi piedi), tecnico (non aggiungo altro a quanto già scritto) e settore finanziario (altro capitolo pietoso in cui si sono avvicendati due personaggi). Potrei scrivere ancora per ore ma mi fermo qui. Non mi interessa individuare responsabilità politiche o “mancanza di polso” da parte del sindaco. Fatto sta che nelle mani di questi personaggi era il comune ed essendo incaricati di fiducia del sindaco adesso andranno via anche loro. Almeno questo! In questi mesi non ho fatto altro che scrivere ai dirigenti senza mai avere una risposta. Ecco adesso a questi signori dico: andatevene tutti a casa!

Sono queste le ragioni delle nostre dimissioni. Qualcuno potrà anche non condividerle ma chi ha un orgoglio e una storia personale fatta di onestà, rispetto della gente e di se stessi non poteva acconsentire di andare oltre. Tutti coloro che si sono dimessi hanno dato il massimo, hanno cercato di fare la loro parte perché qui l’idea non era di fare maggioranza, opposizione, giochini e giochetti: a noi tutti interessava il bene di San Lorenzo. E non lo stavamo facendo affatto. Questa spiegazione mi provocherà dei nemici? Sapete quanto io me ne freghi quando c’è in gioco la verità. Gli uffici dirigenti si sentiranno offesi: sono loro che hanno offeso i cittadini di San Lorenzo e andrebbero cacciati a pedate nel culo! Anzi dovevano essere cacciati molto tempo fa. Questo è il mio pensiero. Qualcuno potrà non essere d’accordo. Io, noi, di certo, sono e siamo a posto con la nostra coscienza. Viva san Lorenzo e grazie a tutti i cittadini che mi hanno consentito di poterli rappresentare in questo anno”, conclude Minnella.