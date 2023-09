San Gottardo: galleria stradale chiusa in entrambe le direzioni

StrettoWeb

Berna, 11 set. (Adnkronos/Ats) – La galleria stradale del San Gottardo è chiusa da ieri pomeriggio verso le 16.00 in entrambe le direzioni. Il motivo è il danneggiamento della soletta intermedia del tunnel, indica in una nota l’Ufficio federale delle strade (Ustra). Nessuno è rimasto ferito. Una prima valutazione mostra una crepa nella soletta intermedia per una lunghezza di 25 metri in prossimità del portale nord della galleria. Alcune parti superficiali di calcestruzzo si sono staccate e sono cadute sulla carreggiata. L’esatta entità del danno e la causa non sono ancora note, precisa l’Ustra.

I responsabili dell’Ufficio federale delle strade stanno lavorando intensamente per determinare l’entità del danno e ripararlo. Per motivi di sicurezza, il tunnel rimarrà chiuso al traffico fino a nuovo avviso. La durata della chiusura non è ancora nota.

Il traffico viene deviato attraverso la strada del San Bernardino (A 13) ed il Passo del Gottardo. I veicoli pesanti già in attesa per proseguire il viaggio presso i centri di controllo di Giornico (TI) e Ripshausen (UR) saranno trattenuti, conclude l’Ustra.