Salvini: “Sul tema dell?acqua occorre razionalizzare, non possono esserci migliaia di soggetti che operano”

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Sul tema dell?acqua sono assolutamente convinto che occorra razionalizzare. Non ci possono essere migliaia di soggetti che operano. L?obiettivo di questa legislatura è di razionalizzare, accelerare, innovare?. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante l?evento organizzato dal ?Tempo? a Palazzo Wedekind su ?Roma, locomotiva d?Italia. Acqua = Sviluppo?, ricordando che, anche nell?ambito del Pnrr, ?ci sono 146 progetti?, oltre a tutte le grandi dighe. Tra queste, ?il raddoppio del Peschiera, su cui abbiamo investito 700 milioni di euro?.

?Stiamo cercando di spendere bene questi 4 miliardi di euro?, aggiunge Salvini, il quale scherzando si è rivolto al ministro Pichetto Fratin per dire che ?se vuole cedermi un miliardo, io ne spendo anche cinque di miliardi?.

?Stiamo ultimando alcune dighe?, prosegue il ministro. ?Abbiamo dato il finanziamento finale ad alcune Regioni, come Sicilia e Campania. In alcune c?è un invaso straordinario ma avevano dimenticato le condotte di uscita. Ci abbiamo messo qualche centinaio di milioni di euro ed entro la fine della legislatura ce la faremo a completarle?.