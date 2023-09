Salvata una tartaruga sulla spiaggia di Messina

StrettoWeb

Importante ritrovamento della capitaneria di porto di Messina, nel primo pomeriggio della giornata odierna, nella spiaggia a nord della città di una piccola tartaruga in difficoltà. Alle 13.00 circa perveniva la segnalazione della tartaruga, in evidente difficoltà natatorie e subito una pattuglia terrestre della guardia costiera si recava sul posto. La capitaneria di porto di Messina, una volta recuperata dalla spiaggia, provvedeva ad allertare il centro di recupero tartarughe di Brancaleone per prestare le dovute cure alla piccola tartaruga, nata presumibilmente da poche settimane.

La guardia costiera di Messina invita tutti i cittadini a voler sempre segnalare, con tempestività, tutti gli avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltà (tartarughe marine, delfini, cetacei, ecc.), al fine di poter attivare la rete di soccorsi e l’immediato intervento del personale specializzato, teso al salvataggio di queste specie, molte delle quali a rischio di estinzione.