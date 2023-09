Salone del Camper, inaugurato lo stand di ‘Calabria Straordinaria’ con il ministro Santanchè

StrettoWeb

Lo stand Calabria Straordinaria al Salone del Camper, l’evento più importante in Italia del turismo all’aria aperta, il secondo in Europa dopo Düsseldorf, in calendario a Parma sino al 17 settembre, è caratterizzato da un ricco programma di eventi. Un appuntamento importante, promosso dal Dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria, presente in Emilia con il dirigente generale Antonella Cauteruccio, che sottolinea l’attenzione della Calabria per i vari segmenti dei turismi e delle proposte di itinerari.

“Il mondo del turismo all’aria aperta rappresenta una filiera su cui è doveroso lavorare – ha sottolineato Antonella Cauteruccio – in quanto consente di valorizzare le mete cosiddette minori, valorizzare i prodotti del territorio e di favorire la destagionalizzazione”. A suggellare il via alle iniziative della Regione Calabria la visita allo stand del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Una presenza quella della Calabria, con uno stand che risalta per creatività, modernità di stile e proposte, in un salone che vede la presenza di oltre 400 espositori.

Un numero di operatori del settore che si coniuga poi con la presenza massiccia del pubblico, che presso lo stand della Regione Calabria avrà la possibilità di dialogare con gli operatori, le associazioni di categoria e i camperisti. In programma anche degli show cooking, per mostrare come si può cucinare in camper con i prodotti calabresi.

Inoltre, la vetrina degli spazi Calabria si è mostrata al pubblico ed agli utenti con la bellissima showgirl e presentatrice calabrese, Roberta Morise, che di recente ha girato in Camper raccontando gli straordinari itinerari della Calabria. La Morise ha incontrato camperisti provenienti da diverse zone d’Italia e promosso le più belle soluzioni turistiche di settore per scoprire il territorio calabrese.