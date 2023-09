Da Salerno a Fuscaldo, ancora casi di malasanità. Codici: “presentato esposto in Procura”

StrettoWeb

“La malasanità esiste, non è un fatto inventato”: queste le dure parole del padre di Gianni Mazzei, morto per un infarto a Fuscaldo, steso a terra per circa tre ore in attesa di un’ambulanza che, ancora una volta, è arrivata demedicalizzata. Sulla questione si è espressa anche l’organizzazione dei consumatori “Codice” la quale, dopo innumerevoli segnalazioni, ha deciso di presentare esposto in Procura.

Il problema negato

“Da più parti – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – si cerca di minimizzare quella che è una vera e propria emergenza. La malasanità esiste e va combattuta. Purtroppo, continuiamo a registrare interventi che invece minimizzano il problema, se non addirittura lo negano, arrivando a puntare il dito non sugli errori medici, ma contro i parenti delle vittime che denunciano”.

Il ricovero mancato a Salerno

Il primo caso su cui l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto è avvenuto in Campania. A Salerno un uomo di 45 anni si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi per un mal di pancia. Dopo le visite, il paziente viene dimesso, ma le sue condizioni peggiorano a tal punto che torna in ospedale. I sanitari decidono questa volta per il ricovero, ma ormai è troppo tardi. “Gli aspetti da chiarire sono tanti – osserva Giacomelli –, a partire dalla gestione del caso da parte dei medici. Perché il paziente non è stato ricoverato subito? Com’è possibile passare dalle dimissioni al tentativo disperato del reparto di Rianimazione di salvare l’uomo? Sono solo alcuni punti su cui è doveroso fare piena luce”.

L’agonia in strada a Fuscaldo

Il secondo caso segnalato dall’associazione Codici riguarda, invece, nuovamente la Calabria. A Fuscaldo, in provincia di Cosenza, un uomo ha accusato un malore mentre camminava in strada con la moglie. E proprio davanti a lei è morto, in quanto i soccorsi non sono giunti in tempo. “Dalle prime ricostruzioni – afferma Giacomelli – l’ambulanza sarebbe arrivata sul posto dopo 45 minuti e demedicalizzata”. Vista la gravità della situazione, gli operatori non hanno potuto far altro che richiedere l’intervento di un medico, ma quando è giunto insieme all’eliambulanza, per l’uomo, dopo 3 ore di agonia, non c’era più niente da fare. “Bisogna fare chiarezza – conclude Giacomelli – ed anche in questa vicenda, così come in quella accaduta a Salerno, siamo pronti a fare la nostra parte”.