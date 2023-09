Russia: Onu, ‘situazione diritti umani notevolmente peggiorata’

StrettoWeb

Washington, 18 set. (Adnkronos) – La situazione dei diritti umani in Russia è notevolmente peggiorata da quando ha invaso l?Ucraina nel febbraio dello scorso anno. Lo afferma un rapporto delle Nazioni unite, ripreso dal Guardian, che descrive una ?repressione sistematica? in atto sulle organizzazioni della società civile.

“Le autorità russe hanno gravemente ridotto le libertà di associazione, riunione pacifica ed espressione, sia online che offline, e hanno sostanzialmente minato l’indipendenza della magistratura e le garanzie di un giusto processo”, si legge nel rapporto del Relatore Speciale del Consiglio dei Diritti Umani (Hrc), che per la prima volta dalla sua istituzione è stato incaricato di esaminare la situazione dei diritti di uno dei membri che detengono seggi permanenti nel Consiglio di Sicurezza.

?Una serie di sanzioni amministrative – sottolinea l’Onu – viene applicata arbitrariamente contro i dissidenti e viene usata la forza contro i manifestanti pacifici?.