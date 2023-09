Rugby: Crowley carica gli azzurri, ‘contro gli All Blacks in campo con coraggio’

StrettoWeb

Bourgoin-Jallieu, 27 set. -(Adnkronos) – “Così come contro i precedenti avversari, il focus sarà sulla nostra prestazione. La precisione e la disciplina saranno fattori fondamentali. Affronteremo questa partita con coraggio proseguendo nel consolidamento della nostra identità”. Così il ct dell’Italrugby Kieran Crowley a due giorni dal match contro gli All Blacks, valido per il gruppo A della Coppa del Mondo.