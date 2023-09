Ronaldo denuncia la Juventus, il campione vuole 20 milioni di euro dai bianconeri

StrettoWeb

Proseguono i guai per la Juventus. Questa volta è Cristiano Ronaldo ad avanzare richieste al club di Torino: il campione portoghese vuole recuperare i soldi lasciati in sospeso nel periodo del Covid, circa 20 milioni di euro (lo stipendio annuale era di 31 milioni di euro). Dopo aver chiesto gli atti alla Procura competente, Ronaldo ha deciso di agire per vie legali per incassare la cifra in sospeso.

Per i bianconeri non è un periodo positivo: dopo la stagione tribolata dello scorso anno, quest’anno la stagione è iniziata con la positività di Pogba e con le lamentele dei tifosi alla luce di un mercato calciatori inesistente.