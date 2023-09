Dramma in provincia di Messina, muore un giovane di 18 anni

StrettoWeb

Gabriele Iarrera è morto. Non ce l’ha fatta giovane di 18 anni di Rometta, in provincia di Messina, rimasto gravemente ferito dopo un terribile incidente avvenuto nel 2022. Da qualche mese, il 18enne, si trovava in Austria, in un centro medico di eccellenza. Da qualche giorno, però, le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da portare al decesso.

Il cordoglio del consiglio comunale di Saponara

Il Consiglio Comunale di Saponara si unisce intorno al dolore della famiglia Iarrera e alla Comunità di Rometta per “la morte del giovane Gabriele. Tutte le Comunità si sono unite con gesti di solidarietà alla speranza della famiglia. Anche in questo doloroso momento con commozione e affetto Vi siamo vicini”.