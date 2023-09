Ritorno al passato: la sfilata d’auto d’epoca a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Appuntamento imperdibile domani – domenica 24 settembre – a Corigliano-Rossano per gli amanti delle auto d’epoca. La città, infatti, durante la mattinata sarà tappa dell’iniziativa “Calabria da scoprire in MG, dal Tirreno allo Ionio tra sogno e realtà”, organizzata dalla Italian MG Owners’ Club ETS. Un tour che vedrà protagoniste una trentina di Mg Classic, le iconiche auto sportive del marchio inglese, celebre per la sua produzione di auto sportive caratterizzate dalle linee eleganti e dalle prestazioni agili, che ne rendono la guida una vera esperienza di piacere e libertà.

Gli appassionati e proprietari delle Mg faranno tappa prima al Castello Ducale per poi giungere in Piazza Steri, intorno alle ore 12, per far ammirare le loro auto. Infine dovuto passaggio e visita al Museo diocesano e del Codex. Durante l’appuntamento, nel Salone degli Specchi del Castello Ducale, intorno alle ore 10.30, saranno consegnate due targhe, al sindaco Flavio Stasi e all’assessore al turismo Costantino Argentino, per la collaborazione dell’amministrazione comunale in questa iniziativa.

Un percorso concepito dall’architetto Arrigo Versaci, Direttore dell’Area manager Italian MG Owners’ Club e che, come si evince dal titolo dell’iniziativa, tocca diverse località d’eccellenza calabresi partendo dal Tirreno cosentino e arrivando nei territori del Pollino, per concludersi nel Parco archeologico di Sibari. Un’iniziativa ricca di suggestione che unisce la bellezza e l’accoglienza dei territori con il fascino senza tempo di bellissime auto d’epoca dall’inconfondibile stile inglese che le ha rese leggendarie per gli appassionati.