Ritorno a scuola, Udicon Calabria: “buon anno scolastico agli studenti calabresi”

“Carissimi studenti, all’inizio del nuovo anno scolastico desidero farvi giungere il mio cordiale saluto ed il mio affettuoso augurio, anche a nome di tutta l’U.Di.Con. Calabria che rappresento. L’inizio di ogni cosa racchiude in sé tante aspettative, sogni, speranze e talvolta anche preoccupazioni. Non abbiate paura, iniziate questo nuovo anno con lo spirito propositivo che vi contraddistingue, gli insegnanti che vi accompagneranno in questo percorso sapranno cogliere le vostre peculiarità e sviluppare i vostri talenti”. Così, Nico Iamundo, presidente regionale di U.Di.Con. Calabria, saluta gli studenti calabresi.

“Colgo l’occasione di questo saluto per invitarvi a considerare la scuola come una palestra di vita, un luogo importante ed indispensabile per la vostra crescita umana, culturale e sociale. Un affettuoso pensiero poi lo rivolgo alle vostre famiglie. Ci troviamo in un tempo di “emergenza educativa” e non è pensabile invocare una scuola diversa, senza considerare il ruolo primario che anch’esse svolgono. Auguro poi buon lavoro ai dirigenti scolastici, al personale docente, ed ATA”, rimarca Iamundo.

“L’impegno di U.Di.Con. – continua Iamundo – sarà quello di proseguire il dialogo con gli istituti calabresi, attraverso attività progettuali che puntino a rafforzare gli standard e la qualità dei servizi erogati, perché investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra terra”.