Riparte la stagione sportiva di ASC Reggio Calabria: il ricchissimo programma di eventi

La pausa estiva non ha fermato gli addetti ai lavori della famiglia ASC Reggio Calabria che hanno proceduto senza sosta per programmare la seconda parte della stagione 2023 ed oltre. Sempre attenta a quelle che sono le necessità dei propri affiliati, in vista della recente Riforma sullo Sport, ASC Reggio Calabria sta organizzando dei seminari informativi per approfondire le tematiche relative alla nuova riforma, dal cambiamento fiscale a quello legale, fornendo assistenza costante per l’adeguamento degli statuti delle associazioni per come richiesto dalla nuova normativa.

“La recente riforma intervenuta dopo anni di silenzio, se da un lato sembra dare voce alle esigenze delle Associazioni, dall’altro crea non poche perplessità”, dice il Referente ASC per il Terzo Settore, Renato Raffa. “Le Associazioni si trovano catapultate in un contesto normativo nuovo, incerto ed affatto favorevole, non sapendo ancora se vi saranno o meno ulteriori correttivi. Sono stati introdotti troppo limiti all’azione associativa, creando un clima di incertezze a cui solo noi del settore possiamo dare risposte. Stiamo lavorando alacremente per organizzare al più presto dei seminari, al fine di orientare i nostri affiliati in questo mare magnum di norme e pratiche burocratiche, che comporteranno non poche complicazioni per il futuro delle associazioni sportive dilettantistiche”.

Il Comitato sportivo calabrese per eccellenza, anche in collaborazione con ASC Nazionale, ha poi pianificato innumerevoli attività sportive ed eventi al fine di soddisfare le aspettative dei propri associati e continuare a dare il meglio di sé. Non parole, ma fatti che hanno permesso ad ASC Reggio Calabria di essere scelto tra i 10 Comitati locali per la realizzazione del progetto Nazionale “Popup Sport Zone”, realizzato grazie al contributo del Dipartimento dello Sport. Un progetto che permetterà di praticare liberamente nella nostra città attività fisica e motoria, attrezzando a proprie cure una “palestra all’aperto” permanente, da far fruire gratuitamente alla Comunità. Sono già in stato avanzato gli accordi con l’Amministrazione Comunale, il cui prossimo step sarà quello di individuare, unitamente ai tecnici ASC, la zona maggiormente idonea ove allestire l’area con gli attrezzi sportivi più innovativi.

Contestualmente il 7 e 8 ottobre ASC Reggio Calabria organizzerà una tappa del progetto di ASC Nazionale “Il Tour della Salute 2023”, prevedendo due giornate di fitness e prevenzione sul lungomare di Reggio Calabria. Un importante roadshow gratuito dedicato alla prevenzione di alcune malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari, nonché alla prevenzione nell’ambito della psicologia attraverso uno “sportello di ascolto” dove le persone potranno essere accolte ed ascoltate. Lo scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita attraverso la prevenzione, il mangiar sano e lo sport.

Infine e non per importanza, sta per partire il progetto “Sport 365”, un evento lungo un anno teso ad assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età. Il progetto ha preso spunto dalla pausa dettata dalla pandemia, che ha inevitabilmente inciso sulla salute dei singoli e della comunità e prioritariamente nei confronti degli over 65 e dei ragazzi sino ai 19 anni. Per tale motivo “Sport 365” si propone di promuovere l’attività sportiva, soprattutto, nei confronti delle persone più fragili, limitando anche i rischi di marginalità ed esclusione sociale. Tanti eventi, tante attività, tanti obiettivi oltre la ripartenza a settembre dei consueti Campionati ASC con i Campionati di Calcio Giovanile, Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 11, Business Cup e Campionato Interforze.

Largo spazio anche ai Campionati di Basket Giovanili ed Amatoriali ed ai Campionati di Pallavolo Giovanili ed Amatoriali. Sempre in ambito sportivo, di recente è stata istituita la Commissione Regionale ASC “Danze Caraibiche”, già al lavoro per organizzare in Calabria le gare di danza caraibica e delle altre discipline di danza. Seguiranno tutti le informazioni dettagliate dettagli per ogni singolo campionato, evento o manifestazione al fine soddisfare e coinvolgere tutti gli appassionati di sport.

“Per alcuni sembrerà troppa ‘carne sul fuoco’, afferma il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini. “La verità è che dobbiamo lavorare incessantemente per promuovere la qualità della vita. Le parole chiave sono prevenzione, benessere, salute attraverso la pratica sportiva e, contestualmente, tendere alla inclusione sociale e condivisione di momenti di vita e di valori, mettendo al centro di tutto la persona con le sue esigenze e fragilità. In ordine, invece, alla recente Riforma dello Sport, ci tengo a precisare che ASC Reggio Calabria sarà presente ininterrottamente per aiutare le proprie associazioni, fornendo non un semplice supporto, ma un “servizio completo” in ordine a tutti gli aspetti della riforma a partire dall’adeguamento dello statuto che dovrà avvenire entro il 31 dicembre. Pertanto, invito tutti gli affiliati a rivolgersi ai nostri esperti”.

Inarrestabile e sempre in prima linea, quindi, la macchina organizzativa ASC, che continua a stupire ed a reinventare quotidianamente per far divertire gli sportivi, confermandosi l’Ente di Promozione sportiva per eccellenza anche in termini di varietà di competizioni e servizi offerti. Tutte le informazioni sulle attività e sui Campionati sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”, su ASC Sport e tramite l’APP dedicata “POPUP Sport Zone”.