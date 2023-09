Rimproverano dei ragazzini per il troppo rumore e vengono picchiati: coppia finisce in ospedale a Palermo

StrettoWeb

Un rimprovero che si è trasformato in una violenta lite: è quanto accaduto a Palermo, nelle vicinanze di via Ernesto Basile, dove una coppia ha redarguito un gruppo di ragazzini per comportamenti inopportuni. Urla, schiamazzi, atteggiamenti da sbruffoni e incuranti di chi fosse presente: i coniugi, lui di 63 anni e lei di 50, infastiditi dal troppo rumore, hanno indirizzato una sola frase, un “fate silenzio!” al branco di bulletti.

Un rimbrotto che non è stato accolto per nulla bene, visto l’esito tutt’altro che positivo: i due infatti, sono stati accerchiati e picchiati. Calci e pugni “a dire basta”, tanto che le vittime sono finite a terra sanguinanti. Sul posto sono giunti nell’immediato i soccorsi che hanno trasportato la coppia al Pronto Soccorso del “Civico” di Palermo. La prognosi è di 12 giorni per lui e una settimana per lei a causa di trauma facciale e cranico, oltre a diverse contusioni. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.