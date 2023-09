Rimproverano la badante perché “sta troppo al telefono”: coppia di anziani presa a schiaffi

StrettoWeb

Un episodio di violenza va sempre condannato, soprattutto se a discapito delle categorie più fragili: è il caso della coppia di anziani ultranovantenni, malmenati dalla badante per colpa di un richiamo. Il fattaccio è accaduto nel comune di Sesto Fiorentino: il tutto è partito da un rimbrotto da parte dell’anziana che ha accusato la donna, 52enne e di origine romena, di stare troppo al telefono e di non accudire il marito in carrozzina. Il rimprovero ha generato una vera e propria lite: la datrice di lavoro pare abbia lanciato il cellulare incriminato dalla finestra causando una colluttazione.

La badante infatti, dopo il gesto, avrebbe reagito colpendo la coppia: la moglie avrebbe riportato escoriazioni sugli avambracci, il marito invece sarebbe caduto dalla carrozzina battendo la testa, a seguito di ripetuti schiaffi. Sul luogo dell’aggressione è intervenuto il figlio dei coniugi che avrebbe prestato subito soccorso ai genitori, trasferiti poi al Pronto Soccorso di Careggi. Per la badante invece, è scattato il licenziamento immediato e una denuncia.