Riforme: Casellati, ‘ddl su premierato all’ultima curva, stavolta si farà’**

StrettoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il disegno di legge costituzionale presto arriverà in Consiglio dei ministri, “siamo all’ultima curva prima di tagliare il traguardo. Sono fiduciosa che questa volta si farà”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un dibattito alla festa di Italia viva.

“Sono ottimista -ha aggiunto- Ho fatto un largo giro di consultazioni e ho messo a terra tutte le criticità e anche le possibili soluzioni per avere una maggiore condivisione possibile”. Da questo punto di vista “siamo abbastanza vicini al ddl Renzi sull’elezione diretta del premier”, ha aggiunto Casellati, ribadendo la necessità di perseguire gli obiettivi dell”elezione diretta del capo dell’Esecutivo e della stabilità, perchè “il parlamentarismo non ha garantito la stabilità”.