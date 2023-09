Rientro a scuola, tornano le mascherine anti-Covid: la decisione dei presidi

StrettoWeb

Anno nuovo, vecchie regole. Una decisione shock per l’inizio della scuola. Sembra che il peggio, se parliamo di Covid-19, sia passato. Ma i presidi degli istituti scolastici non sembrano pensarla allo stesso modo. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della distribuzione delle infelici mascherine. “L’indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola. In molte scuole poi a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante”, riporta Mario Rusconi dell’Associazione Presidi.

La decisione prende spunto dalla circolare emanata dal Ministero della Salute circa le precauzioni per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. “L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il nostro è un invito in quanto l’utilizzo non è obbligatorio – prosegue Rusconi. “Mi sento, poi, in dovere di lanciare un appello agli enti affinché siano più solleciti nei lavori di ristrutturazione negli istituti scolastici: avere classi con 27-28 alunni, in ambienti non grandi, non può che favorire la trasmissione di qualsiasi virus”.