In ricordo di Ilaria Sollazzo: a un anno dall’omicidio, a Scalea un centro antiviolenza a suo nome

Combattere la violenza di genere sul territorio, ricordando coloro i quali, sfortunatamente, sono andati incontro a un destino tragico: la loro colpa? Quella di essere donne. Già Castrovillari ha aderito all’iniziativa con una stanza di ascolto nella Prefettura della cittadina intitolata a Giulia e Thiago, la ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era in attesa del loro bambino. Una possibilità in più per tutte quelle donne che, ogni giorno, subiscono soprusi e aggressioni da parte di maschi (perché uomini non sono) possessivi, gelosi, maniaci del controllo e “malati”.

Intitolare una struttura che “promuove” nobili scopi come quello di salvarsi la vita, rende il messaggio ancora più forte e chiaro: per tale ragione a Scalea, in provincia di Cosenza, il presidio antiviolenza prenderà il nome di Ilaria Sollazzo, l’insegnante 31enne uccisa proprio nella città cosentina dall’ex compagno Antonio Russo. Un omicidio-suicidio (l’aggressore si è poi sparato) che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Sollazzo ma, soprattutto, ha reso orfana una bimba di soli 2 anni.

Il presidio e lo sportello di ascolto esistono già dal 2011, precedentemente intitolati a Tina Lagostena Bassi, ma l’associazione che lo dirige ha deciso per un cambio nome che avverrà il prossimo 2 ottobre, data in cui la povera Ilaria è stata brutalmente uccisa. Alla cerimonia parteciperà il vescovo della diocesi San Marco Argentano – Scalea, Monsignor Stefano Rega, che guiderà una una fiaccolata fino al parco antistante la parrocchia San Giuseppe Lavorato, dove il corteo si fermerà per un momento di preghiera in ricordo della ragazza.

“Il femminicidio di Ilaria – afferma l’associazione – ha scosso le nostre coscienze e quelle di altri concittadini e concittadine, primi tra tutti proprio i familiari di Ilaria, che hanno deciso di mettersi al nostro fianco nella lotta a questo pericoloso fenomeno criminale che riempie ogni giorno le pagine di cronaca nera. Il nostro punto fermo è e rimarrà sempre la difesa delle donne vittime di violenza e in questo abbiamo una nuova preziosa alleata, la famiglia Sollazzo”.