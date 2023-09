StrettoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Non voglio che il titolo sia ‘Conte chiude la porta in faccia a Elly Schlein’ ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte”. Così Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano sulle prossime regionali. “Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti”.