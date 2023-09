Reginetta di bellezza: in Calabria le prefinali nazionali di Miss Italia

StrettoWeb

La Calabria si prepara ad accogliere il concorso di bellezza più prestigioso e longevo del Paese: le prefinali nazionali di Miss Italia. Dal 4 all’8 ottobre, il concorso si trasferirà nella splendida cornice del “Bv Airone Resort” nel Comune di Corigliano-Rossano (Cs). Ben 210 partecipanti, che rappresentano le diverse Regioni italiane, si contenderanno l’ambito titolo di Miss Italia. La kermesse, che ha catturato l’immaginazione del pubblico per 84 anni, si prepara a vivere un’edizione entusiasmante nella pittoresca cornice calabrese.

Questo prestigioso evento sarà caratterizzato da una competizione agguerrita e una selezione accurata, in cui una commissione tecnica altamente qualificata avrà il compito di scegliere le 20 finaliste, una per Regione. La giuria non valuterà solo la bellezza delle concorrenti, ma anche la loro personalità, l’intelligenza e la grinta. Alle finaliste selezionate durante le prefinali nazionali, si aggiungeranno le 20 Miss regionali proclamate durante le selezioni estive, creando così una rosa di 40 concorrenti che si contenderanno la corona di Miss Italia.

Le prefinali nazionali di Miss Italia sono un evento atteso in tutto il Paese, e attirano l’attenzione non solo per la competizione di bellezza, ma anche per le numerose attività collaterali che coinvolgono le concorrenti e promuovono la cultura e la tradizione italiane. L’entusiasmo è alle stelle e i preparativi per l’evento sono già in corso. Il “Bv Airone Resort” si trasformerà in una passerella di grazia ed eleganza.

L’annuncio delle prefinali nazionali in Calabria è stato accolto con grande entusiasmo da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carli Fashion Agency, agenzia esclusivista di Miss Italia Calabria: “ringraziamo la patron del concorso Patrizia Mirigliani e tutto staff di Miss Italia per aver scelto la nostra splendida Regione. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo organizzativo alla kermesse. Siamo sicuri che il “Bv Airone Resort” e la città di Corigliano-Rossano offriranno una cornice indimenticabile per questa edizione di Miss Italia”.

Per le finali nazionali, dal 7 all’11 novembre, Miss Italia tornerà a Salsomaggiore Terme. Oggi, l’annuncio della ripresa della collaborazione da parte di Patrizia Mirigliani, patron del concorso, e di Luca Musile, sindaco della città.