Reggio: visite guidate e laboratori tematici, partono i servizi didattici e le visite guidate al MArRC

Un ricco e articolato programma di esperienze didattiche e visite guidate per grandi e piccini in partenza al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Le visite guidate, così come i laboratori e le attività didattiche, con un programma differenziato per target (dagli studenti ai pubblici fragili, dai turisti italiani e stranieri ai residenti, dai bambini e famiglie ai senior), saranno a cura di CoopCulture, il nuovo concessionario dei servizi museali integrati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Un’ulteriore opportunità per valorizzare le risorse di elevato valore storico artistico, archeologico presenti al Museo. – dichiara Carmelo Malacrino, direttore del MArRC. – Ringrazio CoopCulture per l’impegno profuso in questi mesi per far partire il prima possibile anche questi servizi per i visitatori del museo. Sarà possibile immergersi in un luogo senza tempo, con chiavi di lettura diverse per le differenti esigenze di pubblico. A breve saranno anche disponibili le audioguide frutto del lavoro sinergico e sistemico tra i funzionari del MArRC e i professionisti di CoopCulture”. Partendo dall’antica età della pietra, fino alla età romana, reperti di ogni genere ed appartenenti a diverse civiltà, arricchiscono questo luogo dove i visitatori saranno accompagnati dalle guide di CoopCulture alla scoperta della storia millenaria della Calabria”.

Una offerta ricca e variegata per incontrare diversi pubblici. Un viaggio alla scoperta della storia, dai primi insediamenti alle fondazioni greche, dall’espansionismo alle guerre di supremazia, gli intrecci con la storia greca e la conquista romana. Da martedì 19 settembre sarà possibile prenotare le visite tematiche alla scoperta del MARC e delle sue principali collezioni e le visite gioco dove i piccoli esploratori andranno alla ricerca di indizi, “scovando” anche oggetti particolari che consentano un collegamento con una serie di contenuti da narrare. I percorsi tematici, le visite e i laboratori saranno disponibili sia in italiano che in lingua.

Per le prenotazioni e maggiori informazioni info@coopculture.it, Call center: 06 399 676 00 dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00; sito web: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/le-visite-didattiche-al-marrc/.