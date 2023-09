Reggio, Villa Bakhita riparte con una grande novità: maxi sconto sui matrimoni, tutte le INFO

StrettoWeb

Come annunciato oltre un mese fa, ha riaperto il Ristorante Villa Bakhita, la sala ricevimenti di Bocale (Via SS 106 Jonica km 15), zona sud di Reggio Calabria. L’incendio del dicembre 2022 aveva devastato la cucina, costringendo lo Chef Bruno Ambrogio e tutto il suo staff a inghiottire il boccone amaro e fermarsi, in attesa della ripartenza, avvenuta ai primi di agosto. Ripartenza che è però avvenuta con successo, all’insegna del coraggio, della grande energia, dell’entusiasmo e dell’ottima cucina rappresentata dal volto simbolo del locale, lo Chef Bruno Ambrogio.

La promozione lanciata dallo Chef Ambrogio

Quest’ultimo non si è affatto abbattuto e anzi ha rilanciato alla grande e più forte di prima: “quest’anno l’80% del lavoro è andato via, ma ce la stiamo mettendo tutta per rimanere sul mercato”, ha affermato Ambrogio a StrettoWeb. Simbolo del rilancio, anche alla luce di quanto accaduto a dicembre, è una promozione che lo Chef in persona ha deciso di mettere in atto per venire incontro a tutti coloro che vogliono sposarsi. E a spiegarlo è lui stesso ai nostri microfoni. “Ho pensato di fare quest’anno una promozione: a chi si sposa di lunedì qua da noi, tutti i lunedì della prossima stagione, 2024, faremo uno sconto del 30% compreso di Iva“.

Un modo speciale, ha voluto mettere in evidenza il cuoco e proprietario del locale, per riaccogliere nuovamente clienti nuovi e vecchi, fidelizzati ormai da anni per la stima nei confronti dello Chef e della sua cucina. Si è ripartiti e bisognava farlo con un segnale incisivo e diretto: incentivare le cerimonie attraverso una scontistica importante rivolta a tutti coloro che hanno deciso di fare il grande passo.

La cucina di Villa Bakhita

Sulla cucina, si può stare tranquilli: è quella solita, tradizionale e apprezzata ormai da tutti. A tal proposito, è possibile sfogliare le immagini nella fotogallery in alto: in primo piano un buonissimo e vario buffet, realizzato appositamente per un matrimonio. “La nostra è una cucina tradizionale e semplice capita un po’ da tutti, da giovani a meno giovani”, evidenzia Ambrogio, che chiude la sua intervista con un invito “a tutti coloro che si vogliono sposare da noi. Per noi è un piacere, vi aspettiamo”.

Chiunque volesse prenotare la sala per un ricevimento, approfittando magari della scontistica sui matrimoni, può contattare i seguenti riferimenti:

Telefono : 3791320050

: 3791320050 Whatsapp : 3289175205

: 3289175205 Email : villabakhita@gmail.com

: villabakhita@gmail.com Pagina Instagram

Sito: www.villabakhita.it

