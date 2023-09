Reggio, Via Cardinale Portanova paralizzata con l’inizio della scuola: “auto in terza fila e Ambulanza bloccata”

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria ha scritto alla redazione di StrettoWeb per segnalare la pesantissima situazione di Via Cardinale Portanova, una delle zone più trafficate del centro, più che mai nel caos con la riapertura delle scuole. Da non dimenticare la presenza del G.O.M. a due passi e tutte le emergenze improvvise che spesso costringono le ambulanze ai salti mortali, proprio come accaduto in questo caso, con le foto a corredo che lo dimostrano.

“Scrivo per segnalare la situazione in Via Cardinale Portanova durante gli orari di punta – si legge nella segnalazione alla nostra redazione – Ingresso e uscita da scuola, tutta la zona resta paralizzata, con soste anche in terza fila. Ricordiamo – precisa lo scrivente – che la Cardinale Portanova è una strada di fondamentale importanza, in quanto porta direttamente al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano. Possibile che non ci sia mai un vigile da anni? Dobbiamo aspettare la tragedia prima di prendere provvedimenti?”.