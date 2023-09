Reggio, vergogna a Pantano (Pellaro): senz’acqua da mesi, gente costretta a lavare i vestiti nelle cisterne | FOTO

StrettoWeb

E’ sempre più vergognosa la situazione presente a Pantano, quartiere a nord di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. Gli abitanti sono ormai stremati per uno dei problemi annosi di questa città: la mancanza d’acqua. In questa zona, però, la problematica è più grave del previsto. L’assenza del bene più prezioso è perenne, continuativa, quest’anno anche oltre l’ormai consueta stagione estiva (dove il problema si ripercuote in altri quartieri del Comune).

E, elemento ancora peggiore, avviene a singhiozzo. L’acqua, infatti, arriva qualche ora e poi scompare. E fa così da mesi. Ad oggi, ormai a settembre inoltrato, la situazione è ancora più grave del normale e del previsto. Una delle cause persistenti è il guasto alle solite tubature obsolete, relative alle vecchie condotte, che sempre più di frequente creano disagi ai residenti. Residenti che, esasperati e incazzati, le hanno provate tutte, segnalando più volte e a diversi enti il problema, senza soluzione. E c’è chi è costretto a lavare i propri indumenti nelle vicine cisterne di irrigazione.

Una situazione vergognosa. Ma ormai sappiamo bene che, coloro che dovrebbero realmente vergognarsi, non provano invece neanche un briciolo di vergogna, supportati da quella parte di popolazione che continua a bersi la qualunque, ben felice di vivere nel degrado e nella sottocultura.