Reggio: venerdì l’edizione 2023 del Premio Simpatia della Calabria | NOMI

Il Premio Simpatia della Calabria, edizione 2023, si terrà Venerdì 29 Settembre 2023, dalle ore 18.30, presso lo Sporting “Stelle del Sud”, c.da Armacà snc, Reggio Calabria. In questa sedicesima edizione, avremo il piacere di insignire:

– Il Magnifico Rettore dell’Università la Sapienza di Roma, Prof.

Antonella Polimeni, prima donna dopo 700 anni di questa prestigiosa

Università;

– La responsabile dell’UNICEF Reggio Calabria, Dott.ssa Alessandra

Tavella, in rappresentanza del mondo dei bambini, al quale siamo molto

sensibili e vicini con le nostre molteplici iniziative dedicate durante

l’arco dell’anno.

– L Architetto Designer Stefano Trapani, notissimo in tutto il mondo;

attualmente vive ed. opera la sua brillante attività a Parigi;

– Lo Stilista Claudio Ligato, già Art Director della Maison Cavalli, è

attualmente Stilista e Capo Progettista dell’alta moda di Elie Saab, che

veste le più grandi Celebrity a livello Internazionale come Lady Gaga,

Madonna, Julia Roberts, Maryl Steep, Angelina Jolie, Jennifer Lopez,

Raiwa Principessa di Giordania, Sandra Bullock, Penelope Cruz.

– Premio speciale all’azienda La Cascina 1899, di Roccella Jonica (RC)

Testimonial dell’evento il Maestro Orafo Michele Affiadato.