Reggio: una delegazione dell’Anmil incontra Papa Francesco

“Sarà una giornata davvero speciale per l’ANMIL l’11 settembre, data in cui la celebrazione di 80 anni a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sarà celebrata con due appuntamenti straordinari: alle ore 10.30 l’Udienza riservata ad una delegazione di 300 persone da Papa Francesco che ci accoglierà in Sala Clementina e, alle ore 17.00, una rappresentanza ristretta dei vertici Associativi sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di questi incontri non possiamo che essere orgogliosi e pronti a proseguire con rinnovata energia la nostra missione”, annuncia il Presidente dell’ANMIL di Reggio Calabria, Francesco Costantino, sebbene addolorati non solo per i 5 morti di Bertizzo, ma per tutti i lutti che insanguinano ogni giorno, nel cordoglio più anonimo, i luoghi di lavoro.

“Siamo profondamente onorati di partecipare a questo importante appuntamento anche con una rappresentanza dell’ANMIL di Reggio Calabria“, aggiunge il Presidente Costantino. “Grazie al riconoscimento del nostro valore – prosegue Costantino – sulle reti di Rai, La7, Sky ed altre emittenti, verrà mandato in onda nei prossimi giorni uno spot di 30 secondi commemorativo dell’attività della nostra Associazione in questi 80 anni al fianco delle vittime del lavoro, dal titolo ‘La storia siamo noi’ per la cui colonna sonora siamo grati ad una cantautrice da sempre straordinariamente e vicina all’Associazione Mariella Nava che ha offerto le note della canzone ‘Non ci vuole un gran che’ per accompagnare le immagini storiche dello spot che può essere visto, scaricato e condiviso al link https://youtu.be/xEmnUzi-gIk”.

“Queste celebrazioni precedono di poche settimane la 73ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che quest’anno si celebra l’8 ottobre, istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98, e che vedrà manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutt’Italia con il Patrocinio della Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, per sottolineare quanto sia importante mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, mentre la manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Roma, in Campidoglio, dove hanno già confermato la presenza alcune tra le maggiori autorità istituzionali tra cui: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone delegata a rappresentare il governo, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Tino Magni, la Presidente della Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro in Italia, Chiara Gribaudo, nonché il Commissario straordinario INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Presidente del CIV INAIL, Guglielmo“, conclude.