Reggio: una delegazione del Rotary Club Kordon di Izmir visiterà la città

Propagare la comprensione, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite dall’ideale di servire.

È questo uno degli obbiettivi del Rotary International, associazione presente in quasi tutti i paesi del mondo, che persegue favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, la loro cultura, le loro tradizioni, i loro successi, le loro aspirazioni ed i loro problemi, tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dal club anche a favore degli abitanti di altri paesi. È con questo scopo, in particolare, che, nella nostra città, nel 1991 è nato il Club Reggio Calabria SudParallelo 38, che riporta nel suo logo il globo terreste e alcune grandi città, (Atene, Smirne, Seoul, San Francisco e Cordoba), poste alla stessa latitudine, le stesse dei sei medaglioni posti nella stele eretta nell’anno 1987, a Bocale, su iniziativa della Società Dante Alighieri, nel punto esatto in cui la città è attraversata dal predetto parallelo, strette in un abbraccio ideale riprodotto anche in un pannello posto all’ingresso

dell’Aeroporto dello Stretto, nel 2008, che ancora oggi è presente ed accoglie i viaggiatori con un messaggio di pace espresso nelle diverse lingue del mondo.

Con il Rotary Club Kordon di Izmir (Smirne) oltre che con quello di Atene e di San Francisco, il Rotary Club di Reggio Calabria Sud ha una collaborazione che dura nel tempo. In particolare, i due Club si sono fatti promotori di una iniziativa comune, nel segno della fratellanza tra i popoli, che hanno presentato al Congresso internazionale di Montreal nel 2010 ed hanno realizzato, nel 2019, con la collaborazione della Fondazione Rotary, un progetto per la duodenoscopia/enteroscopia pediatrica per il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università di Smirne, del valore di 50.000 dollari ed altri progetti hanno in programma di intraprendere in futuro, al fine sempre di promuovere la pace, in collaborazione anche con le Istituzioni locali. Domani, una delegazione del Rotary Club Kordon di Izmir (Smirne), guidata dal Past President e DGE, Mert Korur, sarà, quindi, a Reggio Calabria, ospite del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. Visiteranno la città, con il city bus scoperto e i Bronzi di Riace, sotto la guida esperta del Prof. Daniele Castrizio. I due Club si riuniranno, quindi, in assemblea all’Hotel Torrione, alle ore 20.00, alla quale sarà presente anche il Past Governatore del Distretto 2100, Luciano Lucania, oggi Presidente della Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2102 e l’assistente del Governatore, Giovanni Porcelli.