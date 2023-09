Reggio ultima per qualità della vita, la riflessione: “Amministrazione inadeguata, ma l’opposizione…”

StrettoWeb

Giuseppe Barbaro, imprenditore reggino e già presidente regionale dei giovani di Confagricoltura Calabria, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione politica di Reggio. “Reggio Calabria rimane ultima nella classifica per qualità della vita! È inutile ribadire – precisa Barbaro su Facebook – quanto inadeguata sia l’amministrazione della nostra città e che comunque sia la Maggioranza meno votata di sempre, circa 44.000 responsabili di questo DISASTRO!”.

“MAH… La DEMOCRAZIA per essere compiuta (leggi #tatarella) prevede che l’assise cittadina sia composta da Maggioranza ed Opposizione… Una delle cause del declino di Reggio Calabria è proprio questo, manca una minoranza che giorno dopo giorno svolga il suo elementare compito:

a) il controllo sull’operato della maggioranza;

b) il condizionamento e l’influenza sulle decisioni (si legga “Psicologia delle minoranze attive”, di Serge Moscovici);

c) la critica dell’indirizzo politico di chi governa;

d) la proposta di un diverso indirizzo politico.

Tranne sparuti casi, che risaltano subito all’attenzione vedi Angela Marcianò, a cui saltano le auto per aria neanche fossimo sulla striscia di Gaza [CHE SCHIFO!], e Massimo Ripepi che con le sue “dirette” ha inaugurato un nuovo modo di interpretare il ruolo di consigliere comunale, NON VI È TRACCIA di una ferma e temeraria MINORANZA che rappresenti le ormai strazianti e stagnanti condizioni in cui versa la città!”, aggiunge.

“Questo è il risultato di una comunità che da cosmopolita, metropolitana, è tornata ad essere una società in cui vige la regola dove ‘il compare di mio compare è anche tuo compare’, o peggio ancora ‘non da spasciamu”! Ciò, percepiscono i cittadini dai banchi della massima assise comunale, questo ha portato la città in uno stato di coma stazionario e nessun artificio neanche a Festa Madonna cambia lo stato delle cose! Questo genera la politica degli “ultimi”, di coloro che vendono la normalità, una buca da riparare, il cambio di una lampadina nel quartiere, ecc…, un diritto dei cittadini, per un favore degno di una promessa elettorale alle prossime elezioni”.

“Ma attenzione, adesso, vi sono le assunzioni al Comune, “Minoranza tutta” vigilate ed esigete che sia rispettata ogni norma di trasparenza e legalità, gia “il buongiorno si è visto” con la sostituzione di Formez come ente per l’espletamento dei concorsi con una società privata… Madri, padri e giovani iperformati si aspettano e gridano MERITOCRAZIA!”, conclude Barbaro.