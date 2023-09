Reggio, torna la serata-tributo a Giacomo Battaglia: domani evento a Piazza Castello

StrettoWeb

Giovedì 7 settembre alle 21.00 nella suggestiva Piazza Castello di Reggio Calabria andrà in scena la terza edizione dello spettacolo di varietà “Chi non ride è fuori moda”, la serata tributo ufficiale al compianto artista reggino Giacomo Battaglia. La manifestazione, patrocinata e supportata dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, è stata presentata a Palazzo Alvaro dal consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, dall’artista reggino Gigi Misefari che con Giacomo Battaglia ha condiviso tutto il percorso artistico, partendo dalla radio e passando alla tv, teatro e cinema, dal direttore artistico dell’evento Alessandro Tirotta e da Angela Battaglia, sorella di Giacomo.

Ad omaggiare Giacomo Battaglia, sul palco, ci saranno molti degli artisti, amici e colleghi che con la straordinaria coppia reggina hanno avuto modo di lavorare nel corso di molti anni, tra questi Marcello Cirillo e Demo Morselli con la sua orchestra, Angelo Russo (l’iconico “Catarella” della serie tv “Il Commissario Montalbano), il cabarettista e imitatore Lino Barbieri, il Mago Lupis, Erminio Sinni (vincitore di “The Voice – Senior” su Rai 2), il comico Nathan Kiboba, Nino Stellittano (Kalavrìa), il maestro Antonio Piccolo e Samuela Piccolo, con uno spettacolare numero di Danza. E la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Pingitore, fondatore, regista e autore della leggendaria Compagnia del Bagaglino, grazie alla quale il duo Battaglia&Misefari ha conosciuto la prima ribalta nazionale.

La serata sarà presentata da Gigi Misefari accompagnato nella condizione da Roberta Cannata, già inviata di “Estate in diretta” per Rai1. L’accesso alla piazza sarà libero fino ad esaurimento posti.

Il direttore artistico Alessandro Tirotta ha evidenziato come : “c’è molta Calabria per questo evento a dimostrazione del grande affetto nei confronti di Giacomo Battaglia, continuo e percepibile tutto l’anno, non solo a ridosso dell’evento. La sorella Angela è sempre sommersa di belle parole perché Giacomo, è stato prima una bella persona, poi un grande artista. Questa terza edizione – ha concluso – per la quale ringraziamo la Città metropolitana, la definiamo quella dell’affermazione”.

“Grazie di cuore a Reggio Calabria e alla Città metropolitana per la sensibilità e la vicinanza dimostrate ancora una volta nei confronti dell’uomo, dell’artista e del reggino Giacomo Battaglia”. Così Gigi Miseferi che ha aggiunto: “Noi lo raccontiamo tutti i giorni, è una presenza costante nelle nostre vite, lo citiamo sempre in ogni occasione, sia per la sfera umana che per quella artistica, con le sue citazioni, anche da parte di colleghi. La cosa bella – ha evidenziato – è che la quasi totalità delle persone che parla con me, inevitabilmente mi chiama Giacomo, e penso che questa sia meravigliosamente ‘Froidiano’. Questa la reputo la ‘prova del nove’ che lui è sempre presente. Il fatto di raccoglierci in tanti per omaggiarlo – ha detto Miseferi – è davvero pazzesco, resta ancora una fonte di ispirazione per molti giovani artisti. Da Reggio Calabria – ha concluso ci piace quindi lanciare un messaggio artistico e culturale ed è un motivo di grande onore, che dedichiamo al racconto di Giacomo”.

In conclusione il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio ha detto: “Siamo ormai giunti alla terza edizione dello spettacolo, una iniziativa di spessore partita su input dell’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà che ringrazio per averla fatta partire, grazie ad un sostegno convinto al progetto proposto dalla famiglia di Giacomo Battaglia. Riteniamo importante è doveroso tributare un evento di questo livello affinché si sappia quanto la Città metropolitana tiene ai suoi figli migliori, e Giacomo Battaglia lo è sempre stato. Una persona amata e stimata da tutti”.