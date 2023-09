Reggio: successo per il Trunca Etno fest 2023

StrettoWeb

Si è concluso Domenica sera la prima edizione del Trunca Etno fest 2023, organizzato dall’associazione culturale Padre Costantino Barcelloni e dall’associazione e gruppo musicale i MUTRAKA.

Evento che si è svolto nell intero week end e iniziato venerdì 3 con il 2° memorial a Nino Paviglianiti , con l esibizione di numerosi volti noti e di spessore della musica Etnica e Popolare Calabrese, da Ciccio Nucera, ai Dipende di Te, Davis Muccari, Peppe Sapone, Carmen Floccari ed ancora Marika Gatto, e tanti altri … sotto la direzione artistica di Paolo e Lorenzo Paviglianiti dei Mutraka appunto, ed a presentare il tutto come predetto da Antonio Sapone.

Evento molto partecipato che ha visti gremiti gli spalti della piazza del paese, e che ha visto esaurirsi le scorte dei famosi e rinomati panini di grano locali con la salsiccia e peperonata . Infatti nel contesto di svolgeva la 20ª Edizione della salsicciata in piazza organizzata storicamente dall Associazione Padre Costantino Barcelloni.

A voce del Presidente Antonino Sapone e dell’anima del Associazione Paolo Alampi un “grande ringraziamento a tutti per un simile successo riscosso, oltre le più rosee previsioni per la 1° Edizione del Trunca Etno Fest 2023″. Buona la prima, visto il successo gli organizzatori sono già al lavoro per l’edizione 2024.