Reggio, la storia dell’esploratore Giovanni Miani: il VIDEO dell’incontro organizzato dal Circolo “L’Agorà”

Si è svolta, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, la conversazione sul tema “L’alter ego di Indiana Jones e l’esploratore Giovanni Miani”. Le argomentazioni trattate sono state a cura della ricercatrice toscana Elena Pierotti, già presente in altre occasioni culturali organizzate dal sodalizio reggino.

La storia di Giovanni Miani

Provate ad immaginare di incontrare sulla vostra strada nelle ricerche risorgimentali intraprese il personaggio più esilarante all’epoca in circolazione, un cattolico liberale che ricorda da vicino René Belloq ed il suo antagonista Indiana Jones; ma soprattutto un cattolico liberale di estrazione repubblicana al punto che, smessi i panni di sostenitore di Napoleone III (era cittadino francese e conosceva il Bonaparte verosimilmente per ragioni familiari) divenne Comunardo e continuò felicemente la sua vita a Parigi sotto il nuovo governo Repubblicano francese.

Non disdegnando mai l’Italia, sua patria di nascita, ormai divenuta Regno d’Italia. Alcune domande è assolutamente necessario, viste le circostanze, porsele. Una su tutte Perché il nostro, al secolo Ermete Pierotti, avrebbe dovuto finanziare in Palestina, come risulta dai documenti, l’esploratore Miani, personaggio importante per le gesta italiche del momento, che voleva scoprire le fonti del Nilo, esploratore appartenente alla nomenclatura Veneta? Per poi scontrarsi con lui, che farà di tutto per rovinare la reputazione dell’Ingegnere Ermete, suo ex finanziatore. Giovanni Miani voleva farsi interprete di uno Stato nuovo, quello italiano, che sicuramente avrebbe desiderato metter mano a quei luoghi Medio Orientali che tanto attirarono tutte le potenze del periodo.Giovanni Miani nacque da padre ignoto e dalla domestica Maddalena Miani.

Alcune fonti indicano anche il 19 marzo come sua data di nascita. Maddalena aveva due fratelli, Giovanni, un architetto dell’Arsenale di Venezia, e Guglielmo, padre del generale Antonio Miani (1864-1933), che si distinse nella guerra d’Eritrea (1886-1889) e nella guerra di Abissinia (1895-1896) e ricevette la Croce di Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia per i successi ottenuti nella conquista del Fezzan in Libia. Visitò la Palestina e raggiunse il Cairo, dove si fermò per un anno. In Egitto Miani si recò nel Sinai e condusse studi archeologici.

Nel 1853, quando era in Egitto, Miani conobbe l’ingegnere Ermete Pierotti e lo convinse a sostenerlo finanziariamente, cosa che quest’ultimo fece per un po’ di tempo. In seguito i due litigarono e Pierotti si rifiutò di dare altri soldi a Miani. Miani allora reagì rintracciando a Genova alcuni documenti riguardanti una precedente condanna di Pierotti (per diserzione e furto) e diffondendoli attraverso la stampa. Ciò danneggiò seriamente la reputazione di Pierotti. Giovanni Miani ritornò nella terra dei Faraoni, dove iniziò a studiare arabo, astronomia, topografia e scienze naturali.

Il suo nuovo progetto era scoprire le sorgenti del Nilo e nel 1857 fu nella terra di Nubia e due anni dopo, con due imbarcazioni, risalì il Nilo, mentre la seconda spedizione si svolse il 2 dicembre del 1860, risalendolo su un battello a vapore, mentre nel 1871 organizzò la terza ed ultima spedizione sul Nilo. Una serie di vicissitudini caratterizzarono i vari viaggi organizzati da Giovanni Miani, come ad esempio gli accadimenti avvenuti il 3 luglio del 1872 a Bakangoi, area facente parte della foresta equatoriale, lungo il corso del fiume Uele, dove la scorta decise di non proseguire il lungo e faticoso viaggio. Miani allora si diresse di nuovo verso lo Uelle e tornò alla residenza di Munsa a Tangasi, dove morì il 21 novembre 1872, dilaniato dalle fatiche e dalle malattie.

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 6 settembre.