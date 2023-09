Reggio, lo sportello linguistico e il “giallo” sui fondi alla MetroCity: Ventura scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

StrettoWeb

“Il Dipartimento Affari Regionali ed Autonomie Locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto erogante i fondi che la Città Metropolitana di Reggio Calabria è intenzionata ad impiegare per l’avvio del servizio di sportello linguistico. Ho dunque inviato a Roma un’istanza in cui sulla base delle argomentazioni espresse finora chiedo una revisione del bando alla luce delle criticità evidenziate od in alternativa la revoca in autotutela da parte della Presidenza del Consiglio del finanziamento stanziato in favore della Città Metropolitana”.

Così dichiara il giornalista Francesco Ventura, giurista e attivista per la rivitalizzazione linguistica della minoranza greco calabra. Ventura è impegnato nel perfezionamento di un progetto di dottorato in politiche linguistiche, per il quale lo scorso luglio ha svolto due settimane di ricerca sul campo in Bosnia Erzegovina, investimento reso possibile grazie al contributo economico volontario di parlanti madrelingua, nuovi parlanti e attivisti in seno alla comunità grecofona.

“Quando a febbraio ho avviato il carteggio prima ed il ricorso poi nei riguardi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le mie intenzioni erano ispirate da una volontà interlocutoria e tali sono a tuttora rimaste – commenta Francesco Ventura – Le criticità che ho fin da subito evidenziato nell’avviso pubblico relativo al servizio di sportello linguistico sono oggettive e supportate da letteratura scientifica. Il prolungarsi di questo procedimento implicitamente conferma quanto sia necessario investire in ricerca nel settore delle politiche linguistiche minoritarie. Ciò detto, per coerenza e trasparenza, segnalo che come ultima istanza, scaduti i canonici trenta giorni da quest’ultimo atto, mi riservo l’opzione di inviare una relazione pure alla Corte dei Conti presso la Sezione Regionale di Controllo competente per la Calabria, affinché sull’andamento e la gestione di questi fondi si effettuino le attività di verifica più opportune”.